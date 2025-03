Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 14.03.2025 bis 16.03.2025

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl aus einem Wohnhaus

Varel Am Samstag im Tatzeitraum von 14:00 Uhr bis 15.35 Uhr, betrat eine unbekannte Person über eine geöffnete Terrassentür ein Wohnhaus in der Jaderberger Straße und entwendete aus einer Kommode 3000.- Euro Bargeld. Zum Zeitpunkt des Diebstahls hielt sich die Hauseigentümerin in ihrem Garten auf. Diese bemerkte den Diebstahl erst, als sie eine geöffnete Schublade ihrer Kommode feststellte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.-Nr. 04451/923 0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Kfz. Kennzeichen

Bockhorn Im Tatzeitraum 15.03.2025, 15.00 Uhr bis 16.03.2025, 01.00 Uhr wird in der Wiesenstraße ein abgestellter Pkw VW Touran angegangen. Vom Pkw wird das hintere Kfz.-Kennzeichen abmontiert und entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.-Nr. 04451/923 0, in Verbindung zu setzen.

