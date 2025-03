Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 14.03. bis 16.03.2025

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntagmorgen, gegen 09.15 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass es in der Margaretenstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw gekommen sei. Als die Polizeibeamten vor Ort erschienen, konnten sie feststellen, dass insgesamt 18 Pkw beschädigt wurden. Dabei wurden in den meisten Fällen der Lack zerkratzt und in drei Fällen Pkw-Reifen zerstochen. In vier Fällen wurde ein Hakenkreuz in den Lack geritzt. Alle Sachbeschädigungen waren an der Fahrerseite vorhanden. Hinweise auf den/die möglichen Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04421/942-115 entgegen.

