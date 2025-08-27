Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat gesprengt

Lippstadt (ots)

Erneut wurde ein Zigarettenautomat am frühen Morgen des heutigen Mittwochs von Unbekannten gesprengt. Eine Zeugin vernahm gegen 04:35 Uhr einen lauten Knall und verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten stellten an der Tatörtlichkeit, Ostwall 2, den gesprengten Automaten fest. Überreste eines Böllers sowie Tabakwaren und Bargeld wurden durch die Wucht der Detonation aus dem Automaten geschleudert und von den Beamten sichergestellt. Wieviel Geld und Zigaretten von den unbekannten Tätern letztendlich entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

