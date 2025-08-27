PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat gesprengt

POL-SO: Zigarettenautomat gesprengt
  • Bild-Infos
  • Download

Lippstadt (ots)

Erneut wurde ein Zigarettenautomat am frühen Morgen des heutigen Mittwochs von Unbekannten gesprengt. Eine Zeugin vernahm gegen 04:35 Uhr einen lauten Knall und verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten stellten an der Tatörtlichkeit, Ostwall 2, den gesprengten Automaten fest. Überreste eines Böllers sowie Tabakwaren und Bargeld wurden durch die Wucht der Detonation aus dem Automaten geschleudert und von den Beamten sichergestellt. Wieviel Geld und Zigaretten von den unbekannten Tätern letztendlich entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 08:23

    POL-SO: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

    Lippstadt (ots) - Am Dienstag, 26.08.2025, kam es um 16:27 Uhr einem Verkehrsunfall an der Einmündung Stirper Straße und Dusternweg. Eine 14-jährige aus Erwitte befuhr mit ihrem E-Scooter ordnungsgemäß die Stirper Straße und beabsichtigte nach rechts in den Dusternweg abzubiegen. Hier kam ihr ein männlicher Radfahrer entgegen, der auf dem linken Gehweg in Richtung Stirper Straße unterwegs war. Im ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 07:51

    POL-SO: Unbekannte attackieren 18-Jährigen mit Pfefferspray

    Soest (ots) - Am Dienstagabend kam es in der Soester Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 18-Jähriger Soester saß gegen 20:30 Uhr mit zwei Begleitern, einem 20-Jährigen aus Soest und einem 17-Jährigen aus Bad Sassendorf, auf einer Sitzbank an der Einmündung Wilhelmstraße / Stiefernbergstraße, als zwei Unbekannte auf einem E-Scooter an den jungen Männern vorbeigefahren seien und den 18-Jährigen ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 07:45

    POL-SO: Gartenlaube abgebrannt

    Erwitte (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 21 Uhr zu einem Brand in der Rüthener Straße in Eikeloh. Auf dem Grundstück einer ehemaligen Gaststätte geriet eine Gartenhütte in Brand, nachdem hier eine zu tief fliegende Silvesterrakete einschlug. Der hierdurch entstandene Brand verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Feuerwehr Erwitte löschte den Brand und verhinderte das Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus. Die Kriminalpolizei hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren