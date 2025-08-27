PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte attackieren 18-Jährigen mit Pfefferspray

Soest (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Soester Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 18-Jähriger Soester saß gegen 20:30 Uhr mit zwei Begleitern, einem 20-Jährigen aus Soest und einem 17-Jährigen aus Bad Sassendorf, auf einer Sitzbank an der Einmündung Wilhelmstraße / Stiefernbergstraße, als zwei Unbekannte auf einem E-Scooter an den jungen Männern vorbeigefahren seien und den 18-Jährigen beleidigt hätten. Kurz darauf seien sie aus Richtung Stiftstraße zurückgekehrt und einer der beiden hätte den 18-Jährigen unvermittelt mit Pfefferspray attackiert, wodurch er leicht verletzt wurde. Danach seien die Unbekannten in Richtung Schültingerstraße geflüchtet.

Die beiden Männer wurden folgendermaßen beschrieben:

Fahrer des E-Scooters:

   - 15 bis 20 Jahre alt
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß
   - kurze, braune Haare
   - graue Jacke
   - schwarze Jogginghose

Begleiter (setzte Pfefferspray ein):

   - 15 bis 20 Jahre alt
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - 1,60 bis 1,65 Meter groß
   - graue Jacke
   - schwarze Jogginghose
   - schwarze Bauchtasche

Eine Fahndung im Bereich des Tatorts verlief erfolglos. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 07:45

    POL-SO: Gartenlaube abgebrannt

    Erwitte (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 21 Uhr zu einem Brand in der Rüthener Straße in Eikeloh. Auf dem Grundstück einer ehemaligen Gaststätte geriet eine Gartenhütte in Brand, nachdem hier eine zu tief fliegende Silvesterrakete einschlug. Der hierdurch entstandene Brand verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Feuerwehr Erwitte löschte den Brand und verhinderte das Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus. Die Kriminalpolizei hat ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 08:04

    POL-SO: Einbrecher schneiden Loch in Dach von Fahrradgeschäft

    Lippstadt (ots) - In der Nacht zu Montag wurde in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Am Mondschein" in Lippstadt eingebrochen. Die unbekannten Täter schnitten ein Loch ins Dach, um ins Gebäude zu gelangen. Aus dem Laden entwendeten sie eine bislang unbekannte Menge an Fahrradzubehör. Ihre Beute, die nach ersten Schätzungen einen Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich hat, beförderten sie mutmaßlich mit ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 07:58

    POL-SO: Einbruch in Kellerräume

    Soest (ots) - Ein oder mehrere Täter brachen in der Zeit zwischen dem 24. August, 21 Uhr und dem 25. August, 6 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus im Groß-Strehlitzer Weg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Kellerräume aufgebrochen und mindestens ein Laptop entwendet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren