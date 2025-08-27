Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte attackieren 18-Jährigen mit Pfefferspray

Soest (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Soester Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 18-Jähriger Soester saß gegen 20:30 Uhr mit zwei Begleitern, einem 20-Jährigen aus Soest und einem 17-Jährigen aus Bad Sassendorf, auf einer Sitzbank an der Einmündung Wilhelmstraße / Stiefernbergstraße, als zwei Unbekannte auf einem E-Scooter an den jungen Männern vorbeigefahren seien und den 18-Jährigen beleidigt hätten. Kurz darauf seien sie aus Richtung Stiftstraße zurückgekehrt und einer der beiden hätte den 18-Jährigen unvermittelt mit Pfefferspray attackiert, wodurch er leicht verletzt wurde. Danach seien die Unbekannten in Richtung Schültingerstraße geflüchtet.

Die beiden Männer wurden folgendermaßen beschrieben:

Fahrer des E-Scooters:

- 15 bis 20 Jahre alt - südeuropäisches Erscheinungsbild - etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß - kurze, braune Haare - graue Jacke - schwarze Jogginghose

Begleiter (setzte Pfefferspray ein):

- 15 bis 20 Jahre alt - südeuropäisches Erscheinungsbild - 1,60 bis 1,65 Meter groß - graue Jacke - schwarze Jogginghose - schwarze Bauchtasche

Eine Fahndung im Bereich des Tatorts verlief erfolglos. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell