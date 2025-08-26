Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher schneiden Loch in Dach von Fahrradgeschäft

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Montag wurde in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Am Mondschein" in Lippstadt eingebrochen. Die unbekannten Täter schnitten ein Loch ins Dach, um ins Gebäude zu gelangen. Aus dem Laden entwendeten sie eine bislang unbekannte Menge an Fahrradzubehör. Ihre Beute, die nach ersten Schätzungen einen Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich hat, beförderten sie mutmaßlich mit einem Seil durch das Loch im Dach nach draußen. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Sonntag, 23:10 Uhr, und Montag, 0:30 Uhr, eingrenzen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell