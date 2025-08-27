POL-SO: Gartenlaube abgebrannt
Erwitte (ots)
Am gestrigen Abend kam es gegen 21 Uhr zu einem Brand in der Rüthener Straße in Eikeloh. Auf dem Grundstück einer ehemaligen Gaststätte geriet eine Gartenhütte in Brand, nachdem hier eine zu tief fliegende Silvesterrakete einschlug. Der hierdurch entstandene Brand verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Feuerwehr Erwitte löschte den Brand und verhinderte das Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
