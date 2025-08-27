POL-SO: Gartenlaube abgebrannt

Soest (ots) - Ein oder mehrere Täter brachen in der Zeit zwischen dem 24. August, 21 Uhr und dem 25. August, 6 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus im Groß-Strehlitzer Weg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Kellerräume aufgebrochen und mindestens ein Laptop entwendet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu ...

mehr