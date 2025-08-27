Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, 26.08.2025, kam es um 16:27 Uhr einem Verkehrsunfall an der Einmündung Stirper Straße und Dusternweg. Eine 14-jährige aus Erwitte befuhr mit ihrem E-Scooter ordnungsgemäß die Stirper Straße und beabsichtigte nach rechts in den Dusternweg abzubiegen. Hier kam ihr ein männlicher Radfahrer entgegen, der auf dem linken Gehweg in Richtung Stirper Straße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen ihm und der E-Scooterin. Die 14-jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung vor Ort ärztlich versorgt. Der männliche Radfahrer setzte unbeirrt seine Fahrt fort, ohne seine Personalien, bzw. Angaben zur Art seiner Beteiligung zu hinterlassen. Er konnte wie folgt beschrieben werden: -kurze stoppelige Haare, fast eine Glatze -Mitte zwanzig Jahre alt -blau/grüne Augen -schwarzes T-Shirt -fuhr mit einem Trekking Rad

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell