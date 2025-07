Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sprayer auf frischer Tat ertappt

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Polizei Mainz gegen 02:00 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen auf eine mutmaßliche Sachbeschädigung in der Kurfürstenstraße aufmerksam gemacht.

Der Zeuge berichtete, dass er gemeinsam mit seiner Freundin zwei Personen beobachtet habe, die mit Spraydosen an eine Hauswand sprühten. Nach der Tat entfernten sich die Verdächtigen in Richtung Hindenburgstraße und setzten sich in den Eingangsbereich einer dortigen Apotheke.

Durch die eingesetzten Kräfte konnten die beiden Beschuldigten vor Ort festgestellt werden. Bei der männlichen Person wurden zwei Spraydosen sichergestellt, zudem wies er verschiedene Farbflecken auf den Händen auf.

Beiden Beschuldigten wurde ein Platzverweis für den Bereich der Hindenburgstraße und Kurfürstenstraße erteilt.

Nach Abschluss der Personalienfeststellung wurde der Nahbereich um die Tatörtlichkeit durch die Einsatzkräfte abgesucht. Hierbei konnten insgesamt acht potenzielle Tatorte festgestellt werden, an denen frische Farbschmierereien sichtbar sind. Ob diese Beschädigungen ebenfalls den beiden Personen zugeordnet werden können, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beschuldigten müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell