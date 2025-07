Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdieb verschafft sich Zutritt zu Wohnungen

Mainz (ots)

Am Samstagmittag gegen 14 Uhr klingelte ein vermeintlicher Paketzusteller an der Haustür einer Mainzer Seniorin in der Straße "Am Sportfeld". Der Mann zeigte ein Paket und einen Zettel mit den Personalien der Anwohnerin vor und gab an, dass er 1,70EUR für das Paket bekommen würde. Zudem bat er um ein Glas Wasser und einen Stift. Als die Seniorin hilfsbereit dem Täter ein Glas Wasser holte, war dieser unbeobachtet in der Wohnung. Nachdem er diese wieder verlassen hatte, fiel der Frau auf, dass ihr Portemonnaie weg war und das Paket auch nicht an sie adressiert war. Nur etwa eine Stunde später kam es in der direkt angrenzenden Straße "An der Krimm" ebenfalls zu einem Trickdiebstahl. Hier klingelte der Täter ebenfalls an der Wohnungstür eines 74-jährigen Anwohners. Er händigt ihm dessen tatsächliche EC-Karte aus und spielte ihm vor, dass er die PIN benötigen würde, um für den Senior eine neue Karte zu beantragen. Außerdem müsse man in die Wohnung kommen um weitere Modalitäten zu besprechen. Nachdem dies geschehen war, hatte der Täter die Wohnung wieder verlassen. Wie dieser an die original EC Karte des Geschädigten gekommen war und welche Beute er ggf. gemacht hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Da durch die Einsatzkräfte im Eingangsbereich des 74-Jährigen die Geldbörse der o.g. Seniorin aufgefunden wurde, ist ein Tatzusammenhang anzunehmen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - 170cm groß, ca. 35. Jahre alt - Südländischer Phänotyp, dunkle Haare - Lange braune Hose, dunkler Pullover, dünne Fahrradhandschuh an der rechten Hand Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell