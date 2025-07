POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung führt zum Erfolg

Mainz (ots) - Seit Donnerstag, 17.07.2025, wird die in Mainz wohnende 20-jährige ALAA K. vermisst. Sie verließ am Donnerstag, 17.07.2025 gegen 19:10 Uhr ihr Elternhaus. Zuletzt wurde die Vermisste in Mainz am Hauptbahnhof gesehen. Seitdem ist kein Aufenthaltsort bekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. ...

