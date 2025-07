Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrollen in Weisenau

Mainz-Weisenau (ots)

Am Donnerstag dem 17.07.25 wurden zwischen 10 und 16 Uhr in der Wormser Straße in Mainz-Weisenau Verkehrskontrollen durch die Polizei durchgeführt. Neben den üblichen und täglich stattfindenden Kontrollen, wurde hier ein besonderer Fokus auf die Nutzung von Handys am Steuer gelegt.

Hierzu wurden die Autofahrer bereits vor der Kontrollstelle von Einsatzkräften in zivil beobachtet. Es konnten hierbei gleich 23 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche ihr Mobiltelefon in vorschriftswidriger Weise nutzten. Zudem waren 6 Personen nicht angeschnallt.

Die Kontrollen dienen ausdrücklich der Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Sowohl die Nutzung eines Handys am Steuer, wie auch ein nicht angelegter Sicherheitsgurt können potentiell lebensgefährlich sein.

Zudem wurde ein Fahrradfahrer kontrolliert, der mit seinem E-Bike in die Kontrollstelle einfuhr. Hierbei konnte festgestellt werden, dass das Gefährt bis zu 50km/h schnell fährt und somit versicherungspflichtig ist, sowie eine Fahrerlaubnis der Klasse AM benötigt wird. Beides konnte der 28-jährige Mainzer nicht vorweisen weswegen gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell