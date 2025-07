Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mann in Elsfleth schwer verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Dienstag, 15. Juli 2025, ist ein Mann in Elsfleth von zwei bislang unbekannten Personen angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der 24-jährige Mann aus Elsfleth begab sich gegen 13:10 Uhr von der Mühlenstraße in die Weserstraße und nutzte dafür eine Treppe, die beide Straßen in Höhe einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis verbindet. Am oberen Ende dieser Treppe schlugen zwei bislang unbekannte Männer auf den 24-Jährigen ein und fügten ihm schwere Kopfverletzungen zu. Ein Zeuge wurde durch Geräusche auf den Angriff aufmerksam und fand den schwer verletzten Mann auf dem Boden liegend vor. Außerdem sah er zwei männliche Personen, die auf der Weserstraße in Richtung Innenstadt rannten. Gemeinsam mit anderen Ersthelfern kümmerte sich der Zeuge bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Rettungskräfte um den 24-Jährigen. Er wurde nach einer notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, in dem er nach wie vor behandelt wird.

Die beiden möglichen Angreifer wurden gegenüber der Polizei wie folgt beschrieben:

Person 1:

- ca. 175 bis 180 cm groß - ungefähr 20 - 25 Jahre alt - hatte eine etwas dunklere Hautfarbe - schwarze, lockige Haare - war schlank - bekleidet mit einer schwarzen Jacke - einer schwarzen Jogginghose - und schwarzen Turnschuhen

Person 2:

- ebenfalls 175 - 180 cm groß - etwas jünger als Person 1 - trug eine dunkle Mütze auf dem Kopf mit dem Schirm nach hinten - bekleidet mit einer Jeans - und einer dunklen Winterjacke mit Fellkragen

Beide konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet nun um Hinweise von weiteren Zeugen, die zur Klärung des Angriffs beitragen können. Wer im Zeitraum von 13:00 bis 13:20 Uhr Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat bzw. vom Tatort hat wegrennen sehen, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell