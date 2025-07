POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer bei Unfall in Hude leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Ovelgönne hat ein Mann am Mittwoch, 16. Juli 2025, gegen 16:45 Uhr, leichte Verletzungen erlitten. An den beteiligten Autos entstanden hohe Schäden. Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Mann aus dem Ammerland mit einem Skoda die Wilhelm-Rahden-Straße. Beim Anfahren an der Einmündung zur Strückhauser Straße ...

