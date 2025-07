Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ovelgönne hat ein Mann am Mittwoch, 16. Juli 2025, gegen 16:45 Uhr, leichte Verletzungen erlitten. An den beteiligten Autos entstanden hohe Schäden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Mann aus dem Ammerland mit einem Skoda die Wilhelm-Rahden-Straße. Beim Anfahren an der Einmündung zur Strückhauser Straße missachtete er die Vorfahrt eines 45-jährigen Friesländers, der mit einem Kleintransporter in Richtung Colmar unterwegs war.

Der Friesländer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

