Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 15. Juli 2025, 22:15 Uhr, bis Mittwoch, 16. Juli 2025, 09:30 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter durch Gewalteinwirkung ein Fenster und verschaffte sich so Zugang zu einem Lebensmittelmarkt in der Lindenstraße.

Aus dem Geschäft entwendete er Bargeld und Tabakwaren. Angaben zum entstandenen Schaden waren noch nicht möglich.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei Brake unter 04401/935-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell