POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrer eines Kleintransporters bei Unfall in Ganderkesee leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee hat sich am Mittwoch, 16. Juli 2025, gegen 14:50 Uhr, der Fahrer eines Kleintransporters leichte Verletzungen zugezogen.

Der 27-jährige Mann aus Wildeshausen war mit dem Transporter auf dem unbefestigten Teil des Immerwegs in Richtung Bahngleise unterwegs. Wahrscheinlich aufgrund von Unachtsamkeit erkannte er die scharfe Rechtskurve in der Nähe des Bahnübergangs zu spät, fuhr geradeaus weiter und prallte frontal gegen einen Baum. Nach dem Zusammenstoß kippte der Kleintransporter auf die linke Seite und kam so zum Stillstand.

Der verletzte 27-Jährige befreite sich selbständig aus dem Fahrzeug und wurde anschließend von einer Ersthelferin betreut. Die weitere Versorgung wurde durch einen Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens vorgenommen, die den Mann auch in ein Krankenhaus fuhr. Am Transporter entstanden Schäden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Für das Aufrichten und die Bergung war ein Abschleppunternehmen erforderlich.

