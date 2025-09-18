PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Zum Wiedel/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Straße Zum Wiedel zwei Transporter aufgebrochen. In einem Fall entdeckten Zeugen die Täter, worauf diese eine Kiste voller Werkzeuge stehen ließen. Sie flüchteten in einem Auto mit rumänischem Kennzeichen.

Die Personen werde wie folgt beschrieben: Person 1:

   -männlich -schlanke Statur

Person 2:

   -männlich -kräftige Statur.

In einem zweiten Fall entwendeten die Täter nach bisherigem Stand nichts. Die Polizei prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

