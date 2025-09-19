POL-COE: Ascheberg, Karl-Leisner-Straße/Einbrecher kommen durch die Terrassentür
Coesfeld (ots)
Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag (16.09.) auf Mittwoch (17.09.) in ein Einfamilienhaus ein. Gegen 01.40 Uhr schlugen sie die Scheibe einer Terrassentür ein, gelangten so in das Wohnhaus und durchsuchten dieses offenbar nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.
