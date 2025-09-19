PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Karl-Leisner-Straße/Einbrecher kommen durch die Terrassentür

Coesfeld (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag (16.09.) auf Mittwoch (17.09.) in ein Einfamilienhaus ein. Gegen 01.40 Uhr schlugen sie die Scheibe einer Terrassentür ein, gelangten so in das Wohnhaus und durchsuchten dieses offenbar nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 16:49

    POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/Einbruch in Jugendtreff

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter brachen in einen Jugendtreff am Niederstockumer Weg ein. Im Zeitraum zwischen Mittwoch (17.09.), 21.00 Uhr und Donnerstag (18.09.), 07.00 Uhr schlugen sie ein Fenster ein und durchwühlten einen Büroraum. Anschließend flüchteten sie auf den gleichen Weg in unbekannte Richtung. Zur möglichen Tatbeute liegen noch keine abschließenden Angaben vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:16

    POL-COE: Dülmen/ Öffentlichkeitsfahndung nach Schockanruf

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer Frau, die am 9. Juli eine 88-jährige Frau betrogen haben soll. Die Seniorin erhielt einen sogenannten "Schockanruf" einer angeblichen Staatsanwältin. Diese teilte mit, dass die Tochter der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und eine junge Mutter von zwei Kindern ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:10

    POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Zum Wiedel/ Transporter aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Straße Zum Wiedel zwei Transporter aufgebrochen. In einem Fall entdeckten Zeugen die Täter, worauf diese eine Kiste voller Werkzeuge stehen ließen. Sie flüchteten in einem Auto mit rumänischem Kennzeichen. Die Personen werde wie folgt beschrieben: Person 1: -männlich -schlanke Statur Person 2: -männlich -kräftige Statur. In einem zweiten Fall entwendeten die Täter nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren