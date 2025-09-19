Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Von-dem-Busche-Straße/Unfallbeteiligter beschädigt Verteilerkasten flüchtet

Coesfeld (ots)

Einen Stromverteilerkasten der Stadtwerke beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Montag (15.09.), 00.00 Uhr und Donnerstag (18.09.), 16.45 Uhr. Der Schaden wurde von Mitarbeitern der Stadtwerke nach dem Zeugenhinweis eines Anwohners festgestellt.

Der Stromkasten stand schief, war teilweise eingedrückt und wies Risse auf, die offenbar von einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug stammen. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei sicherte am Unfallort Spuren.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell