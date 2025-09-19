PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/Motorradfahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

Ein 19-jähriger Sendener beabsichtige am Donnerstag (18.09.) gegen 14.00 Uhr, mit seinem blauen Toyota von der Tüllinghofer Straße nach links auf den Parkplatz des Finanzamtes abzubiegen. Als er sich bereits im Abbiegevorgang befand, überholte ihn ein in gleicher Richtung fahrender Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit links . Dabei habe das Motorrad aus Auto an der vorderen linken Fahrzeugseite gestreift, sodass Sachschaden entstand. Der Motorradfahrer, der bei der Kollision nicht zu Fall kam, setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort, ohne sich um seine Plichten als Unfallbeteiligter zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

