Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugenaufrufe nach Unfallfluchten

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Ampel und Verteilerkasten von LKW beschädigt

Ein großer, vermutlich blauer, Lkw hat am Donnerstagmorgen in Mosbach eine Ampel und den dazugehörigen Verteilerkasten beschädigt und ist im Anschluss einfach davongefahren. Zwischen 7:30 Uhr und 8 Uhr wurde die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Steige/ Richard-Wagner-Straße/ Obere Geisbergstraße vom Gefährt des unbekannten Verkehrsteilnehmers beschädigt. Die Unfallspuren deuten darauf hin, dass ein zumindest teilweise blauer Lkw rückwärts aus der Richard-Wagner-Straße in die Steige abbog. Dabei hat der Unbekannte wohl die Kurve zu eng genommen, woraufhin das Heck des Lasters mit der Ampel und dem Verteilerkasten kollidierte. Anstatt den Schaden zu melden hinterließ der nicht bekannte Fahrzeugführer lediglich blaue Lackspuren an der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens in Höhe von rund 10.000 Euro geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Walldürn: Zeugen nach Zusammenstoß mit Straßenlaterne gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer am Montag oder Dienstag mit einer Straßenlaterne in Walldürn kollidierte. Gegen 13 Uhr am Montagmittag war die Straßenlaterne im Heidingsfelder Weg gegenüber der Einmündung zur Straße "Birkenbüschlein" noch unbeschädigt. Am nächsten Nachmittag fiel gegen 14 Uhr auf, dass an der Laterne ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden war, der wohl auf einen Verkehrsunfall zurückzuführen ist. Zeugen, die Angaben zum Unfallzeitpunkt oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

