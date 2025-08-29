Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Neuenstein: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Am Donnerstagabend wurden bei Neuenstein zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 38 Jahre alte Lenker eines Hondas fuhr gegen 22:30 Uhr auf der Kreisstraße 2355 von Kesselfeld in Richtung Waldenburg, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Grünstreifen rechts der Fahrbahn geriet. Der Civic kam daraufhin ins Schleudern, überquerte die Fahrbahn und kam schließlich auf der anderen Seite von der Straße ab. Hier prallte der Wagen mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Während der Fahrer selbst aus dem Wagen klettern konnte, musste sein 51 Jahre alter Beifahrer von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Insassen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Am Honda entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell