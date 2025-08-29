Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Poser- und Raserszene erneut im polizeilichen Fokus

Heilbronn (ots)

Heilbronn:

Am späten Donnerstagabend bis in die Nacht hinein führte die Arbeitsgruppe "Poser und Raser" des Polizeireviers Heilbronn erneut zielgerichtete Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Heilbronn durch. Vier Streifenbesatzungen waren im Einsatz und überprüften in der Zeit zwischen 18 Uhr und 1:30 Uhr am Freitagmorgen insgesamt rund 50 Pkw sowie drei Zweiräder.

Die Bilanz der Kontrollen verdeutlicht die Notwendigkeit der polizeilichen Schwerpunktsetzung: In 15 Fällen wurden Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Spitzenreiter war hier ein 26-Jähriger der mit seinem 200 PS starken weißen Mercedes die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts um mehr als das Doppelte überschritt - er war mit 106 km/h unterwegs. Der Fahrer war bereits im Vorfeld bei einer Geschwindigkeitsmessung aufgefallen, konnte aber im Stadtverkehr nicht angehalten werden. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeldverfahren auch eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Zwei weitere Fahrer werden mit einem Fahrverbot rechnen müssen, ein 21 Jahre alter Fahrer mit seinem 272 PS starken weißen Audi A6 fuhr 35 Km/h und ein 24-Jähriger mit seinem 260 PS starken BMW 530d 31Km/h zu schnell im Stadtgebiet. Darüber hinaus ahndeten die Beamtinnen und Beamten unter anderem Verstöße wegen Handynutzung am Steuer, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Rotlichtmissachtungen. In vier Fällen wurde unnötiger Lärm mit den Fahrzeugen verursacht. Bei sieben Fahrzeugen waren Mängel festzustellen, darunter ein Pkw, dessen Betriebserlaubnis hierdurch erlosch. Insgesamt wurden 15 Platzverweise für den Innenstadtbereich ausgesprochen. Erneut konnte der Bereich Wohlgelegen als Ausgangspunkt für Poserfahrten und Treffpunkt der Szene festgestellt werden. Neben der unnötig hervorgerufenen Lärmbelästigung stellt insbesondere das riskante Fahrverhalten der überwiegend jungen, männlichen Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit im Straßenverkehr dar. Selbst Fahrverbote halten die Betroffenen nicht davon ab, sich mit ihren Fahrzeugen im innerstädtischen Bereich zu bewegen. Daher prüft die Polizei in jedem Einzelfall nicht nur die relevanten Ordnungswidrigkeiten und möglichen Straftatbestände, sondern auch die individuellen Sanktionsmöglichkeiten in Bezug auf Personen und Fahrzeuge. Entsprechende Anträge werden an die zuständigen Behörden gestellt.

Polizeipräsident Frank Spitzmüller konstatiert: "Die Erfahrungen aus solchen Kontrollen scheinen leider zu bestätigen, dass es sich zumindest bei einem Teil um unverbesserliche Fahrzeuglenker handelt, denen im Einzelfall und in letzter Konsequenz nur mit harten Sanktionen und niederschwellig anzuwendenden rechtlichen Möglichkeiten, wie beispielsweise Fahrerlaubnisentzug wegen fehlender charakterliche Eignung oder Beschlagnahme des Kraftfahrzeugs, beizukommen ist."

