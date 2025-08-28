Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Tauberbischofsheim/Grünsfeld/Gotha (ots)

Grünsfeld/Gotha: Tatverdächtiger nach Raubdelikt auf Rastanlage Ob der Tauber Ost in Untersuchungshaft

Nachdem ein unbekannter Mann am vergangenen Sonntagabend die Tankstelle an der Raststätte Ob der Tauber (Ost) entlang der A81 auf Gemarkung Grünsfeld überfallen und einen geringen Bargeldbetrag erbeutet hatte, klickten nur wenige Stunden später die Handschellen bei einem Tatverdächtigen.

Im Rahmen der sofort durch das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn eingeleiteten Ermittlungen wurde bekannt, dass am frühen Montagmorgen, kurz nach 01 Uhr, ein 28-jähriger Deutscher nach einem Raubdelikt auf die Tank- und Rastanlage Thüringer Wald Süd an der Autobahn 71, am Autobahnparkplatz Fürstenhügel durch die Thüringer Polizei vorläufig festgenommen wurde.

Aufgrund vorliegender Ermittlungserkenntnisse besteht der dringende Tatverdacht, dass es sich bei dem 28-Jährigen um die Person handelt, die bereits die Tank- und Rastanlage Ob der Tauber Ost überfallen hatte. Die mutmaßlich hierbei verwendete Tatwaffe wurde aufgefunden. Der Beschuldigte wurde am Dienstag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Arnstadt vorgeführt. Dieser setzte einen beantragten Unterbringungsbeschluss in Vollzug. Der 28-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalinspektion Gotha in Thüringen geführt.

