POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Pkw-Diebstahl, Raub, Arbeitsunfall, Diebstahl auf Baustelle

Weinsberg-Gellmersbach: Mercedes Benz gestohlen - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, wurde im Erlenbacher Weg in Weinsberg-Gellmersbach eine silberne Mercedes Benz E-Klasse mit britischer Zulassung entwendet. Das Fahrzeug, welches zum Verkauf angeboten war, war auf Höhe der Hausnummer 45 geparkt und abgeschlossen. Der Zeitwert des Fahrzeugs wird auf 4.500 Euro geschätzt. Zur Tatzeit wurde ein dunkler VW Passat mit rumänischer Zulassung auf Höhe der entwendeten E-Klasse beobachtet. Das Fahrzeug soll mit vier Männern und einer Frau besetzt gewesen sein. Offenbar befand sich der Schlüssel für den Mercedes Benz im Handschuhfach. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Möckmühl: Jugendliche ausgeraubt - Zeugenaufruf

In der Nacht auf Donnerstag sollen drei männliche Personen eine Gruppe von Jugendlichen im Bereich eines Spielplatzes in Möckmühl körperlich angegangen und ausgeraubt haben. Die Tat soll sich gegen 1 Uhr in der Straße "Im Schlot", in der Nähe der dortigen Seniorenresidenz, zugetragen haben. Die Täter waren offenbar mit einem dunklen Pkw unterwegs. Sie sollen Elektronikartikel, Münzgeld und Schmuck der beiden 16-Jährigen und des 17-jährigen Opfers gewaltsam entwendet haben. Um ihren Androhungen Nachdruck zu verleihen soll einer der Täter die Opfer mit einer Eisenstange bedroht haben. Nach Vollendung der Tat entfernte sich die Tätergruppierung zunächst fußläufig und anschließend mit dem dunklen Pkw in Richtung Krankenhaus / Ortsausgang. Bei dem Fahrzeug der Täter könnte es sich um einen BMW oder einen Mercedes Benz handeln. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Täter waren allesamt schwarz gekleidet, um die 20 Jahre alt und sprachen Deutsch mit türkischem oder arabischem Akzent. Weiter wurden die Täter wie folgt beschrieben: Täter 1: Circa 1,80m - 1,85m groß, korpulent, kurze schwarze Haare, trug eine Eisenstange mit sich. Täter 2: Circa 1,80 m - 1,85m groß, korpulent, kurze schwarze Haare, braungebrannte Haut. Täter 3: Circa 1,90m groß, normale Statur, braungebrannte Haut. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 zu melden.

Bad Rappenau: Rettungshubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall

Nach einem Arbeitsunfall in Bad Rappenau musste am Mittwochnachmittag ein verletzter Mann von einem Rettungshubschrauber abgeholt werden. Der 45-Jährige arbeitete kurz vor 15 Uhr, im Zuge von umfangreichen Renovierungsarbeiten des Sole-Bads, auf der dortigen Baustelle in der Salinenstraße. Die Arbeiten fanden mitunter an den elektronischen Anlagen des Gebäudes statt. In diesem Zusammenhang war zunächst ein lauter Knall, ausgehend von dem Traforaum des Gebäudes, zu verzeichnen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Mann sich bei den Arbeiten an der Elektrik verletzt hat. Die genaue Ursache des Unfalls ist Bestandteil der Ermittlungen. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der schwer verletzte Arbeiter wurde in eine Spezialklinik verbracht.

Langenbrettach-Brettach: Diebstahl auf Baustellengelände - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstagnachmittag, 17:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Schaufel eines Minibaggers sowie einen Meisel und einen Tieflöffel von einer Baustelle in der Straße "Bei der Ziegelhütte" in Langenbrettach-Brettach. Der Abtransport erfolgte vermutlich mit einem Transporter oder einem Pkw mit Anhänger. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Baustelle gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07139 47100 beim Polizeiposten Neuenstadt zu melden.

