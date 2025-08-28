Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfälle und Zeugen nach Bedrohung im Mosbacher Elzpark gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Osterburken: Rettungshubschrauber nach Frontalzusammenstoß im Einsatz

Eine 26 Jahre alte Frau erlitt bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagmorgen bei Osterburken schwere Verletzungen. Ein 31-Jähriger fuhr gegen 6:30 Uhr in seinem Skoda auf der Landesstraße 582 in Richtung Osterburken. Der Mann setzte zum Überholen eines Linienbusses an, übersah dabei aber wohl den entgegenkommenden VW der 26-Jährigen. Es kam zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau konnte sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und musste von Einsatzkräften geborgen werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Skoda-Lenker wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beim Unfall entstandenen Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 80.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.

Mosbach: Zusammenstoß auf dem Fahrradweg

Mit schweren Verletzungen wurde ein Roller-Fahrer am Mittwochabend nach einem Unfall in Mosbach in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige fuhr ohne Licht und ohne Helm mit seinem Motorroller gegen 20:30 Uhr auf dem Radweg von Elztal in Richtung Mosbach an der Straße "Am Eisweiher", als er kurz vor dem Ende des Radwegs die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Der junge Mann stürzte und schlitterte gegen einen entgegenkommenden Fahrradfahrer, der daraufhin ebenfalls zu Fall kam. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 68 Jahre alte Fahrradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf rund 750 Euro.

Mosbach: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Freitag vergangener Woche wurden in Mosbach drei junge Männer von einem 32-Jährigen angegangen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Die Männer im Alter von 20, 21 und 24 Jahren befanden sich gegen 14:40 Uhr in einem Supermarkt in der Straße "An der Bachmühle", wo es im Kassenbereich zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit dem 32-Jährigen kam. Als die drei Jüngeren den Laden verließen, wartete der Ältere vor dem Ausgang auf sie, holte ein Messer aus seinem Rucksack und fuchtelte damit vor ihnen herum. Die Kontrahenten entfernten sich daraufhin vom Supermarktgelände und liefen in Richtung des Elzparks. Auf einer kleinen Brücke ging der 32-Jährige die Gruppe erneut verbal an und zückte auch wieder sein Messer, ohne damit jemanden anzugreifen. Der Mann steckte das Messer jedoch schnell wieder weg, packte aber sogleich den 21-Jährigen am Kragen und schlug ihm mehrfach mit der Faust auf den Körper. Daraufhin schritt ein etwa 40-jähriger großer und sportlicher Mann ein, woraufhin der 32-Jährige von seinem Opfer abließ. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Auseinandersetzung. Insbesondere der etwa 40-jährige Mann, der im Elzpark einschritt und dadurch die Schläge beendete, wird gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

