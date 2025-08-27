Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufrufe nach Unfallflucht und Diebstahl von Sattelauflieger

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wittighausen: Fahrzeugspiegel im Begegnungsverkehr beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Zusammenstoß bei Wittighausen am Dienstagmorgen einfach weiterfuhr. Der Lenker eines BMWs fuhr gegen 8:30 Uhr auf der Büttharder Straße von Vilchband nach Bütthard, als ihm kurz nach dem Ortsausgang von Vilchband ein schwarzer Kombi entgegenkam. Als die beiden Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, kam es zur Berührung der beiden Außenspiegel, durch die am BMW ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro entstand. Der BMW-Fahrer hielt an um sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, musste aber feststellen, dass der Lenker des schwarzen Kombis einfach weiterfuhr. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachten konnten oder Angaben zum dunklen Kombi oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Sattelauflieger vom Gelände eines Autohofs gestohlen

Das größtmögliche Diebesgut haben sich zwei Unbekannte am Montagabend auf einem Autohof in Wertheim ausgesucht. Ein LKW-Fahrer hatte seinen Sattelzugauflieger gegen 20:50 Uhr auf dem Gelände des Autohofs in der Straße "Blättleinsäcker" abgestellt und war mit seiner Zugmaschine weitergefahren. Knapp 15 Minuten später kamen die beiden unbekannten Personen mit einer roten Scania Sattelzugmaschine ohne Kennzeichen zu dem Auflieger gefahren, hängten diese an ihr Fahrzeug und fuhren damit davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich am Montagabend auf dem Gelände des Autohofs befunden haben und Angaben zu den Unbekannten oder ihrem Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell