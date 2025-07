Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht, Autoknacker!

Menden (ots)

Am Glockenblumenweg haben unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag einen Volvo gewaltsam geöffnet. Sie schlugen die Scheibe auf der Fahrerseite ein und versuchten, das Multimediasystem aus dem Fahrzeug heraus zu hebeln, was ihnen jedoch misslang. Nun sucht die Polizei Zeugen, die zwischen 19-6 Uhr etwas gesehen haben. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell