Hemer (ots) - An der Oesestraße gelangten Einbrecher in der Nacht auf Montag durch eine Balkontür in eine Wohnung und entwendeten zwei Spielekonsolen. Ebenso versuchten Unbekannte in der gleichen Nacht, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus Auf dem Brauck zu verschaffen. Das dort wohnende Ehepaar wurde geweckt, als ein Unbekannter gegen 4 Uhr ein Fenster aufdrücken wollte, dies misslang jedoch und er verschwand wieder. ...

