Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Hohenlohekreis (ots)

Weißbach: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine bislang unbekannte Person, zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, in Weißbach ein Fahrzeug zerkratzte. Der VW eines 31-Jährigen stand in der Bergstraße, auf Höhe der Hausnummer 22 und wurde hier Ziel des Täters. Der Pkw wurde linksseitig am vorderen Kotflügel und an der Fahrertüre, vermutlich mittels spitzem Gegenstand, zerkratzt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

