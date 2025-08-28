Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Brand von Doppelhaus

Landkreis Heilbronn (ots)

Ellhofen: Gebäudebrand

Am Donnerstagvormittag, gegen 10 Uhr, kam es in Ellhofen zum Brand eines Doppelhauses an der Ortsdurchfahrt. Der Dachstuhl stand hierbei in Vollbrand. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand verletzt. Die Feuerwehren Weinsberg, Obersulm, Eberstadt und Elbachtal waren mit insgesamt 70 Kräften vor Ort und konnten das Feuer löschen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Brandausbruchsstelle lag den bisherigen Ermittlungen zufolge in der linken Doppelhaushälfte. Von dort ist das Feuer dann offenbar auf die rechte Gebäudehälfte übergesprungen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 500.000 EUR geschätzt. Die Haller Straße (B39) von Heilbronn nach Mainhardt war für die Dauer der Löscharbeiten zwischen Ellhofen und der Abzweigung nach Sülzbach bis zum späteren Nachmittag gesperrt. Das Doppelhaus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell