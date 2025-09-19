Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt, B58/Sieben Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (19.09.) gegen 07.50 Uhr auf der B58 in Ottmarsbocholt ereignet hat, wurden in beiden beteiligten Fahrzeugen insgesamt sieben Personen leicht verletzt.

Ein Lkw, der auf der Bundestraße in Richtung Lüdinghausen unterwegs war, musste verkehrsbedingt anhalten, weil ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links abbiegen wollte. Der Fahrer eines dem Lkw nachfolgenden Busses erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Lkw auf.

Von den insgesamt 30 erwachsenen Insassen des Busses eines privaten Busunternehmens, der nicht im Linien- oder Schulverkehr eingesetzt war, verletzten sich nach bisherigen Erkenntnissen fünf Personen leicht. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch in dem beteiligten Lkw wurden zwei Personen leicht verletzt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Bus musste abgeschleppt werden, hierfür wurde die Fahrbahn gegen 09.15 Uhr kurzzeitig gesperrt. Der Lkw blieb fahrbereit und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell