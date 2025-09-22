POL-COE: Olfen, Schützenstraße/ Einbruch in Gartenlaube
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Schützenstraße in eine Gartenlaube eingebrochen. Zwischen 16 Uhr am 16.09.25 und 18 Uhr am Donnerstag (18.09.25) brachen die Täter eine Tür auf und entwendeten Gartenwerkzeuge. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell