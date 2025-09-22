POL-COE: Olfen, Schützenstraße/ Einbruch in Gartenlaube

Coesfeld (ots) - Weil ihm ein blauer VW auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Rosendahl am Sonntag (21.09.25) in eine Schutzplanke der L555. Dabei blieb er unverletzt. Vor Ort stellte sich durch einen freiwilligen Drogenvortest gegen 10.40 Uhr heraus, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten stellten ...

