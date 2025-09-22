PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, L555/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Weil ihm ein blauer VW auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Rosendahl am Sonntag (21.09.25) in eine Schutzplanke der L555. Dabei blieb er unverletzt. Vor Ort stellte sich durch einen freiwilligen Drogenvortest gegen 10.40 Uhr heraus, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und untersagten dem Rosendahler die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 08:11

    POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße / Seniorin bedrängt und geklaut

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter hielten mit ihrem Auto am 21.09.2025, gegen 17.00 Uhr, auf der Dülmener Straße in Coesfeld, neben einer 84-jährige Fußgängerin aus Coesfeld und sprachen sie an. Sie verwickelten sie in ein Gespräch und gaben vor ihr Schmuck schenken zu wollen. Dabei legten sie ihr diversen Modeschmuck an, obwohl sie ablehnte. In Anschluss ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 15:22

    POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt, B58/Sieben Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

    Coesfeld (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (19.09.) gegen 07.50 Uhr auf der B58 in Ottmarsbocholt ereignet hat, wurden in beiden beteiligten Fahrzeugen insgesamt sieben Personen leicht verletzt. Ein Lkw, der auf der Bundestraße in Richtung Lüdinghausen unterwegs war, musste verkehrsbedingt anhalten, weil ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren