Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Sükerhook
Geld aus einem Dorflädchen entwendet und geflüchtet - Ein Täter konnte gestellt werden.

Coesfeld (ots)

Am 21.09.2025, gegen 15.34 Uhr, entwendete ein 19-jähriger Coesfelder Geld aus einer Kassette eines Dorfladens auf dem Sükerhook in Coesfeld. Anschließend stieg er in ein wartendes Auto und flüchtete mit einem 24-jährigen Mittäter aus Coesfeld. Die Betreiberin beobachtete dieses und informierten ihren Mann, der dem Fluchtfahrzeug bis zum Action-Markt in Coesfeld folgte und die Polizei alarmierte. Im Rahmen des Einsatzes konnten zwei der drei aus dem Auto flüchtenden Personen angetroffen werden. Weiterhin stellte sich heraus, dass die Kennzeichen zuvor entwendet worden waren und der 24-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Auto stellten die Beamten sicher und entsprechende Strafverfahren gegen die Coesfelder wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

