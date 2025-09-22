Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ermen, L810/ Motorradfahrer fährt auf

Coesfeld (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Motorradfahrern kam es am Samstag (20.09.25) auf der L810 in der Bauerschaft Ermen. Gegen 17.20 Uhr befand sich ein 65-jähriger Fahrer aus Lüdinghausen im Überholvorgang. Er bemerkte, dass ein Auto nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Daraufhin bremste dieser. Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Lüdinghausen befand sich ebenfalls im Überholvorgang und fuhr auf den 65-Jahrigen auf. Beide stürzten und kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

