Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter bestiehlt 83-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Unter der Vorspiegelung von Hilfsbereitschaft gelang es einem noch unbekannten Täter am Sonntag (05.10.2025), gegen 14.50 Uhr einen 83-Jährigen am Böblinger Bahnhof zu bestehlen. Da der Aufzug defekt war, schob der 83-Jährige sein Pedelec die Treppen zu Gleis 3 hinauf, als der Unbekannte ihm seine Hilfe anbot. Er schob daraufhin das Fahrrad von hinten, während der Senior es am Lenker griff. Als der 83-Jährige sich auf etwa der Hälfte der Treppen umdrehte, war der Unbekannte verschwunden. Erst in der S-Bahn bemerkte er das Fehlen seines Portemonnaies, das er in der Gesäßtasche verstaut gehabt hatte. Insgesamt dürfte das Diebesgut einen Wert von rund 300 Euro haben.

Der Täter wird als 30 bis 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank mit kurzen dunkelgrauen Haaren beschrieben.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

