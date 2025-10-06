PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte verschaffen sich Zutritt in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (04.10.2025) brachen noch unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Calwer Straße in Böblingen ein und hinterließen einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zunächst schlugen die Täter die Scheibe einer Tür ein, die in die Waschhalle des Unternehmens führt. Indem sie eine weitere Tür einschlugen, gelangte sie anschließend in das Hauptgebäude. Nach Entdeckung des Einbruchs wurde noch in der Nacht die Polizei verständigt, die das Firmengebäude umstellte. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten zu diesem Zeitpunkt das Gebäude bereits verlassen und vermutlich nichts entwendet hatten. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
