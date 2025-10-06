Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht auf Parkplatz eines Drogeriemarktes

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (04.10.2025) zwischen 12:00 Uhr und 12:20 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Eglosheimer Straße in Asperg geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

