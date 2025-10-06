PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht auf Parkplatz eines Drogeriemarktes

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (04.10.2025) zwischen 12:00 Uhr und 12:20 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Eglosheimer Straße in Asperg geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:47

    POL-LB: Ludwigsburg: Sachbeschädigung an PKW

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (03.10.2025) zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Heilbronner Straße in Ludwigsburg einen geparkten VW. Die Unbekannten zerkratzen mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die gesamte rechte Fahrzeugseite. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:47

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag (05.10.2025) zwischen 01:00 Uhr und 17:00 Uhr einen auf dem öffentlichen Parkplatz in der Wilhelmstraße in Bietigheim-Bissingen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren