Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Sachbeschädigung an PKW

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (03.10.2025) zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Heilbronner Straße in Ludwigsburg einen geparkten VW. Die Unbekannten zerkratzen mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die gesamte rechte Fahrzeugseite. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

