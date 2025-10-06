Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: schwerer Unfall auf der L 1100 vom 19.09.2025 fordert ein Todesopfer

Ludwigsburg (ots)

Nachdem sich am Freitag, 19.09.2025 gegen 16.00 Uhr ein schwerer Unfall auf der Landesstraße 1100 bei Murr ereignet hat, ist der beteiligte 22 Jahre alte Motorradfahrer vergangenen Samstag (04.10.2025) im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Motoradfahrer hatte gemeinsam mit einem 21 Jahre alten Sozius die L 1100 von Großbottwar kommend befahren. Als ein 32 Jahre alter VW-Lenker, der eine 28 Jahre alte Beifahrerin an Bord hatte, von der L 1100 nach links in die Steinbeisstraße (Steinheim an der Murr) abbiegen wollte, war zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen ist. Näheres zum Unfall kann der Pressemitteilung vom 19.09.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6121500 entnommen werden.

