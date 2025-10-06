Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Ein 18 Jahre alter MINI-Lenker fuhr am Sonntag (05.10.2025), gegen 00.55 Uhr von der Bundesautobahn 81 aus Richtung Singen kommen an der Ausfahrt Ehningen ab, um auf die Kreisstraße 1077 zu gelangen. Dabei kam ihm ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Peugeot mit Böblinger Zulassung (BB-) entgegen und geriet auf die Fahrbahn des 18-Jährigen. Dadurch touchierte der Unbekannte mit seinem Pkw den MINI. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Peugeot-Lenker weiter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell