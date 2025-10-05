Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Hoher Sachschaden nach Gebäudebrand

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen (05.10.2025) gegen 06:00 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Gebäudebrand an einem Einfamilienhaus im Veilchenweg in Markgröningen. Die Feuerwehr, die mit starken Kräften anrückte, musste zur Brandbekämpfung auch Teile des Daches abdecken. Das Feuer konnte erst gegen 09:00 Uhr vollständig unter Kontrolle gebracht werden. Das Wohnhaus war anschließend nicht mehr bewohnbar. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch das Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500.000 Euro. Die betroffenen Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell