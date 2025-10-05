PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Hoher Sachschaden nach Gebäudebrand

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen (05.10.2025) gegen 06:00 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Gebäudebrand an einem Einfamilienhaus im Veilchenweg in Markgröningen. Die Feuerwehr, die mit starken Kräften anrückte, musste zur Brandbekämpfung auch Teile des Daches abdecken. Das Feuer konnte erst gegen 09:00 Uhr vollständig unter Kontrolle gebracht werden. Das Wohnhaus war anschließend nicht mehr bewohnbar. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch das Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500.000 Euro. Die betroffenen Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 06:19

    POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht - ZEUGENAUFRUF

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag gegen 23:50 Uhr ereignete sich auf der K1705 in Markgröningen, zwischen den Kreisverkehren Asperger Straße (L1138) und Möglinger Straße (K1660) ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker befuhr demnach die K1705 von der Asperger Straße kommend in Richtung Möglinger Straße und überholte hierbei einen ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 23:44

    POL-LB: Ehningen, K1001 - PKW kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Funkmast

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag-Abend (03.10.2025) ereignete sich gegen 21:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K1001 im Maurener Tal zwischen Ehningen und Mauren. Der 19-jährige Fahrer einer Mercedes E-Klasse befuhr den Streckenabschnitt in Richtung Ehningen, als er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 19:58

    POL-LB: Herrenberg/Haslach: Bildung von Kohlenmonoxid hat neun verletzte Personen zur Folge

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (03.10.2025) wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen gegen 12:39 Uhr mitgeteilt, dass es im Zusammenhang mit dem Betrieb des Backhauses in Herrenberg/Haslach zur Bildung von Kohlenmonoxid in den sich dort befindlichen Räumen kam. In der Folge gab es neun verletzte Personen, die über Kreislaufprobleme und Übelkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren