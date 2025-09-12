PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Rottenburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 45 Jahre alter VW-Lenker war am Freitag (12.09.2025), gegen 05.20 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Möglicherweise aufgrund des starken Regens, geriet zwischen der Anschlussstelle Rottenburg und dem Parkplatz "Geyern" ein neben dem 45-Jährigen fahrender kleiner dunkler Pkw ins Schleudern. Der Unbekannte kollidierte mit dem Heck des VW und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, der noch nicht genau beziffert werden kann.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

