Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag (11.09.2025) zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr in Möglingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen auf einem Discounterparkplatz in der Ludwigsburger Straße abgestellten Kia. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell