Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unbekannter beschädigt zwei Fahrzeuge und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich im Zuge eines Wendemanövers beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (10.09.2025) zwischen 9.00 Uhr und 14.15 Uhr gleich zwei im Jakob-Redwitz-Weg in Vaihingen an der Enz geparkte Pkws. Ohne sich um den an einem VW Polo sowie einem Porsche entstandenen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der Fahrer oder die Fahrerin mit einem silbernen VW unterwegs gewesen sein, der nun deutliche Beschädigungen an der Front aufweisen dürfte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

