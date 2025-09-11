Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Neckarstraße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (10.09.2025) zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Neckarstraße in Kornwestheim, als er einen geparkten Jeep beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

