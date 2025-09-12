Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Vandalismus am Schloss Kaltenstein - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursachten noch unbekannte Täter zwischen Mittwoch (10.09.2025) 15:00 Uhr und Donnerstag (11.09.2025) 19:20 Uhr am Schloss Kaltenstein in Vaihingen an der Enz. Die Unbekannten warfen mehrere Steine gegen die Fenster des Schlosses, sodass die Verglasung an zehn Fenstern zerbrach. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell