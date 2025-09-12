Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Mercedes zerkratzt - rund 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter am Mittwoch (10.09.2025) zwischen 07:00 Uhr und 14:30 Uhr in der Benzstraße in Maichingen. Der Unbekannte zerkratzte den Lack auf der Beifahrerseite eines in einem Parkhaus geparkten Mercedes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

