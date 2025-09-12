PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Zeugen zu Unfallflucht in der Talstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) zwischen 08:50 Uhr und 18:20 Uhr touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Talstraße in Affalterbach einen am Fahrbahnrand geparkten BMW und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

